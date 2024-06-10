Borussia Dortmund, 6 oyuncusunu satışa kapattı

Sezonu Şampiyonlar Ligi finalisti olarak tamamlayan Borussia Dortmund transfer dönemi stratejisini de belirledi. Borussia Dortmund 6 oyuncusunu kesin olarak kadroda tutma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:19
Borussia Dortmund, 6 oyuncusunu satışa kapattı
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Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Bundesliga ekibi takımda kalacak isimler için stratejisini belirledi. 

Sarı-siyahlılar 6 oyuncusuna ne teklif gelirse gelsin pazarlık kapılarını kapattı. 

6 İSİM SATILMAYACAK

Dortmund 6 oyuncusunu "satılmayacak" olarak belirledi. Alman basınına göre bu isimler; kaleci Gregor Kobel, savunmacı Nico Schlotterbeck, orta sahadan Emre Can, Julian Brandt, Marcel Sabitzer ve golcü Niklas Füllkrug olduğu belirtildi. 

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, sezonu Real Madrid'e finali kaybederek kapatmıştı. 


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