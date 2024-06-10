Borussia Dortmund, 6 oyuncusunu satışa kapattı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:19

Güncelleme: 10.06.2024 - 00:19

Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Bundesliga ekibi takımda kalacak isimler için stratejisini belirledi.

Sarı-siyahlılar 6 oyuncusuna ne teklif gelirse gelsin pazarlık kapılarını kapattı.

6 İSİM SATILMAYACAK

Dortmund 6 oyuncusunu "satılmayacak" olarak belirledi. Alman basınına göre bu isimler; kaleci Gregor Kobel, savunmacı Nico Schlotterbeck, orta sahadan Emre Can, Julian Brandt, Marcel Sabitzer ve golcü Niklas Füllkrug olduğu belirtildi.

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, sezonu Real Madrid'e finali kaybederek kapatmıştı.