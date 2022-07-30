Borussia Dortmund- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund- Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbol takımları hazırlık maçları ile karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmun- Antalyaspor hazırlık maçında mücadele edecek. Borussia Dortmund- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmun- Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Alman devi Borussia Dortmund ile mücadele edecek. Daha önce Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin bu kez eski takımının karşısına Antalyaspor teknik direktörü olarak çıkacak.
BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı saat 18.00'de başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçının yayıncısı bulunmuyor. Maç kanalların resmi YouTube hesabından yayımlanacak.
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