Borussia Dortmund- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund- Antalyaspor maçı hangi kanalda?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:18

Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Alman devi Borussia Dortmund ile mücadele edecek. Daha önce Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin bu kez eski takımının karşısına Antalyaspor teknik direktörü olarak çıkacak.

BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı saat 18.00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçının yayıncısı bulunmuyor. Maç kanalların resmi YouTube hesabından yayımlanacak.