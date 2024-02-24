Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:02
Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Bournemouth, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.

Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'u 1-0 mağlup etmişti.  


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