Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Bournemouth, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.
Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'u 1-0 mağlup etmişti.
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