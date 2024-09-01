Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Eylül günü maç programı...
1 Eylül pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Eyüpspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 1 Eylül maç programı...
Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Premier Lig'de Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor, Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 1 Eylül pazar günü maç programı…
İşte1 Eylül pazar günü oynanacak maçlar:
1 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
15:30 Chelsea - Crystal Palace FC
15:30 Newcastle United FC - Tottenham
16:30 1. FC Heidenheim - Augsburg
18:00 Manchester United FC - Liverpool
18:00 Alaves-Las Palmas
18:00 CA Osasuna-Celta de Vigo
18:30 Bayern Münih-Freiburg
19:15 Eyüpspor-Trabzonspor
19:15 Rams Başakşehir FK-Bitexen Antalyaspor
19:15 MKE Ankaragücü-Istanbulspor AS
19:15 BB Erzurumspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü
19:30 ACF Fiorentina-AC Monza
19:30 Genoa GFC-Hellas Verona
20:00 Sevilla-Girona | ssportplus
20:15 Getafe-Real Sociedad San Sebastian
21:45 Juventus Turin-AS Roma
21:45 Udinese Calcio-Como 1907
21:45 Beşiktaş- EMS Yapı Sivasspor
21:45 Atakaş Hatayspor- Yılport Samsunspor
21:45 Siltaş Yapı Pendikspor-Iğdır FK
22:30 Real Madrid-Real Betis Sevilla
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