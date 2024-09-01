Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Eylül günü maç programı...

1 Eylül pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Eyüpspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 1 Eylül maç programı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:36
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Eylül günü maç programı...
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Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Premier Lig'de Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor, Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 1 Eylül pazar günü maç programı…

İşte1 Eylül pazar günü oynanacak maçlar: 

1 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

15:30 Chelsea - Crystal Palace FC

15:30 Newcastle United FC - Tottenham

16:30 1. FC Heidenheim - Augsburg 

18:00 Manchester United FC - Liverpool

18:00 Alaves-Las Palmas 

18:00 CA Osasuna-Celta de Vigo

18:30 Bayern Münih-Freiburg

19:15 Eyüpspor-Trabzonspor 

19:15 Rams Başakşehir FK-Bitexen Antalyaspor

19:15 MKE Ankaragücü-Istanbulspor AS

19:15 BB Erzurumspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü

19:30 ACF Fiorentina-AC Monza

19:30 Genoa GFC-Hellas Verona

20:00 Sevilla-Girona | ssportplus

20:15 Getafe-Real Sociedad San Sebastian

21:45 Juventus Turin-AS Roma

21:45 Udinese Calcio-Como 1907

21:45 Beşiktaş- EMS Yapı Sivasspor

21:45 Atakaş Hatayspor- Yılport Samsunspor 

21:45 Siltaş Yapı Pendikspor-Iğdır FK 

22:30 Real Madrid-Real Betis Sevilla 


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