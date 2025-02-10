Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Şubat günü maç programı...

10 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 10 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:23

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 10 Şubat Pazartesi günü maç programı:

Süper Lig

20:00 Bodrum FK - Göztepe

20:00 Trabzonspor - Eyüpspor

İspanya La Liga

23:00 Mallorca - Osasuna

İtalya Serie A

22:45 Inter - Fiorentina

İngiltere FA Cup - 4. Tur

22:45 Doncaster - Crystal Palace

Portekiz Premier Lig

23:15 Arouca - Rio Ave


Etiketler: #trabzonspor #eyüpspor #Canlı yayın #süper lig

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