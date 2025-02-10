Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Şubat günü maç programı...
10 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 10 Şubat maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 10 Şubat Pazartesi günü maç programı:
Süper Lig
20:00 Bodrum FK - Göztepe
20:00 Trabzonspor - Eyüpspor
İspanya La Liga
23:00 Mallorca - Osasuna
İtalya Serie A
22:45 Inter - Fiorentina
İngiltere FA Cup - 4. Tur
22:45 Doncaster - Crystal Palace
Portekiz Premier Lig
23:15 Arouca - Rio Ave
Etiketler: #trabzonspor #eyüpspor #Canlı yayın #süper lig
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