Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 11 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
20:45 Roma (K) - Valerenga (K)
23:00 Lyon (K) - Wolfsburg (K)
23:00 Real Madrid (K) - Paris FC (K)
23:00 St. Pölten (K) - Chelsea (K)
Dünya U17 Dünya Kupası - Grup I
17:45 Burkina Faso U17 - Tacikistan U17
17:45 Çekya U17 - ABD U17
Dünya U17 Dünya Kupası - Grup J
16:30 İrlanda U17 - Paraguay U17
16:30 Özbekistan U17 - Panama U17
Dünya U17 Dünya Kupası - Grup K
15:30 Şili U17 - Kanada U17
15:30 Uganda U17 - Fransa U17
Dünya U17 Dünya Kupası - Grup L
18:45 S. Arabistan U17 - Mali U17
18:45 Yeni Zelanda U17 - Avusturya U17