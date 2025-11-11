Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım günü maç programı...

11.11.2025 10:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım günü maç programı...

11 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 11 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar

20:45 Roma (K) - Valerenga (K)

23:00 Lyon (K) - Wolfsburg (K)

23:00 Real Madrid (K) - Paris FC (K)

23:00 St. Pölten (K) - Chelsea (K)

Dünya U17 Dünya Kupası - Grup I

17:45 Burkina Faso U17 - Tacikistan U17

17:45 Çekya U17 - ABD U17

Dünya U17 Dünya Kupası - Grup J

16:30 İrlanda U17 - Paraguay U17

16:30 Özbekistan U17 - Panama U17

Dünya U17 Dünya Kupası - Grup K

15:30 Şili U17 - Kanada U17

15:30 Uganda U17 - Fransa U17

Dünya U17 Dünya Kupası - Grup L

18:45 S. Arabistan U17 - Mali U17

18:45 Yeni Zelanda U17 - Avusturya U17

İlgili Konular: #chelsea #real madrid #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru!
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında resmi başvuru yapıldığını açıkladı.
Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki 4. hafta maçlarını başarılı sonuçlarla tamamlayarak UEFA Ülke Puanı’na önemli katkılar sağladı. Peki, Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
3 yıl önceki itirafı ortaya çıktı: Fenerbahçe, Plzen maçının hakemi için UEFA'ya gidiyor!
3 yıl önceki itirafı ortaya çıktı: Fenerbahçe, Plzen maçının hakemi için UEFA'ya gidiyor! Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında, VAR'ın uyarısına rağmen sarı lacivertli takımın penaltısını vermeyen hakem Allard Lindhout'ın UEFA'ya şikayet edileceği iddia edildi.