Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Aralık günü maç programı...

12 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Malmö'ye, Beşiktaş, Bodo Glimt'e konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Heidenheim ile karşılaşacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Aralık günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:52

12 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak.

Galatasaray, Malmö'ye konuk olurken Beşiktaş, Bodo Glimt'e konuk olacak. Başakşehir ise Heidenheim'ı ağırlayacak.

12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Union Saint-Gilloise - Nice 

20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar

20:45 Malmö FF - Galatasaray

20:45 Viktoria Plzen - Manchester United

20:45 Olympiakos - Twente 

20:45 Roma - Sporting Braga

20:45 Hoffenheim - FCSB

20:45 PAOK - Ferencvaros

23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt 

23:00 Rangers - Tottenham

23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola

23:00 Elfsborg - Karabağ

23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev

23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş 

23:00 Slavia Prag - Anderlecht 

23:00 Ajax - Lazio 

23:00 Porto - Midtjylland 

UEFA Konferans Ligi

16:00 Vikingur R. - Djurgarden

18:30 FC Astana - Chelsea 

20:45 Petrocub - Real Betis

20:45 Başakşehir FK - Heidenheim 

20:45 Dinamo Minsk - Larne FC


Etiketler: #uefa avrupa ligi #galatasaray #beşiktaş #Başakşehir

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