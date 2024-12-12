Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Aralık günü maç programı...
12 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Malmö'ye, Beşiktaş, Bodo Glimt'e konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Heidenheim ile karşılaşacak.
12 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak.
Galatasaray, Malmö'ye konuk olurken Beşiktaş, Bodo Glimt'e konuk olacak. Başakşehir ise Heidenheim'ı ağırlayacak.
12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Union Saint-Gilloise - Nice
20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar
20:45 Malmö FF - Galatasaray
20:45 Viktoria Plzen - Manchester United
20:45 Olympiakos - Twente
20:45 Roma - Sporting Braga
20:45 Hoffenheim - FCSB
20:45 PAOK - Ferencvaros
23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt
23:00 Rangers - Tottenham
23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola
23:00 Elfsborg - Karabağ
23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev
23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş
23:00 Slavia Prag - Anderlecht
23:00 Ajax - Lazio
23:00 Porto - Midtjylland
UEFA Konferans Ligi
16:00 Vikingur R. - Djurgarden
18:30 FC Astana - Chelsea
20:45 Petrocub - Real Betis
20:45 Başakşehir FK - Heidenheim
20:45 Dinamo Minsk - Larne FC
Spor Haberleri
- 12 Aralık günü maç programı...
- Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu korkusu!
- İngiliz efsaneden Kenan Yıldız paylaşımı!
- Zeren Metal, Galatasaray'a sponsor oldu!
- Ünlü gazeteciden flaş Arda Güler iddiası!
- A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
- Galatasaray'dan Mertens yerine flaş transfer hamlesi!
- Devler Ligi'nde ilginç olay: Golden 16 saniye sonra...
- Tenzor International Cup J/70 Kış Serisi başlıyor
- Alperen Şengün, Houston Rockets'ı yarı finale taşıdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!