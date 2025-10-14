Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 14 Ekim Salı günü maç programı:
Avrupa DK Elemeler - Grup E
21:45 Türkiye - Gürcistan
21:45 İspanya - Bulgaristan
Avrupa DK Elemeler - Grup F
21:45 İrlanda - Ermenistan
21:45 Portekiz - Macaristan
Avrupa DK Elemeler - Grup I
19:00 Estonya - Moldova
21:45 İtalya - İsrail
Avrupa DK Elemeler - Grup K
21:45 Andorra - Sırbistan
21:45 Letonya - İngiltere
Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H
19:00 Hırvatistan U21 - Ukrayna U21
19:00 Macaristan U21 - Türkiye U21
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A
20:00 Katar - BAE
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B
21:45 S. Arabistan - Irak
Afrika DK Elemeler - Grup B
22:00 Demokratik Kongo C. - Sudan
22:00 Senegal - Moritanya
Afrika DK Elemeler - Grup C
19:00 Güney Afrika - Ruanda
19:00 Nijerya - Benin
Afrika DK Elemeler - Grup E
22:00 Fas - Kongo
Afrika DK Elemeler - Grup F
16:00 Seyşeller - Gambiya
22:00 Fildişi Sahili - Kenya
22:00 Gabon - Burundi
Afrika DK Elemeler - Grup G
19:00 Cezayir - Uganda
19:00 Gine - Botsvana
19:00 Somali - Mozambik