14.10.2025 10:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Ekim günü maç programı...

14 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 14 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 14 Ekim Salı günü maç programı:

Avrupa DK Elemeler - Grup E

21:45 Türkiye - Gürcistan

21:45 İspanya - Bulgaristan

Avrupa DK Elemeler - Grup F

21:45 İrlanda - Ermenistan

21:45 Portekiz - Macaristan

Avrupa DK Elemeler - Grup I

19:00 Estonya - Moldova

21:45 İtalya - İsrail

Avrupa DK Elemeler - Grup K

21:45 Andorra - Sırbistan

21:45 Letonya - İngiltere

Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H

19:00 Hırvatistan U21 - Ukrayna U21

19:00 Macaristan U21 - Türkiye U21

Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A

20:00 Katar - BAE

Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B

21:45 S. Arabistan - Irak

Afrika DK Elemeler - Grup B

22:00 Demokratik Kongo C. - Sudan

22:00 Senegal - Moritanya

Afrika DK Elemeler - Grup C

19:00 Güney Afrika - Ruanda

19:00 Nijerya - Benin

Afrika DK Elemeler - Grup E

22:00 Fas - Kongo

Afrika DK Elemeler - Grup F

16:00 Seyşeller - Gambiya

22:00 Fildişi Sahili - Kenya

22:00 Gabon - Burundi

Afrika DK Elemeler - Grup G

19:00 Cezayir - Uganda

19:00 Gine - Botsvana

19:00 Somali - Mozambik

