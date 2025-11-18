Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 18 Kasım Salı günü maç programı:
Avrupa DK Elemeler - Grup E
22:45 İspanya - Türkiye
22:45 Bulgaristan - Gürcistan
Avrupa DK Elemeler - Grup B
22:45 İsveç - Slovenya
22:45 Kosova - İsviçre
Avrupa DK Elemeler - Grup C
22:45 Belarus - Yunanistan
22:45 İskoçya - Danimarka
Avrupa DK Elemeler - Grup H
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek
22:45 Romanya - San Marino
Avrupa DK Elemeler - Grup J
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Galler - K. Makedonya
Asya DK Elemeler - 5. Tur
19:00 Irak - BAE
Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H
19:00 Litvanya U21 - Türkiye U21
22:00 Macaristan U21 - Hırvatistan U21
Avrupa UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3
16:00 Lihtenştayn U19 - Belarus U19
16:00 Yunanistan U19 - Türkiye U19
Dünya Hazırlık Maçları
22:30 Brezilya - Tunus