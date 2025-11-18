Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Kasım günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
18 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 18 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 18 Kasım Salı günü maç programı:

Avrupa DK Elemeler - Grup E

22:45 İspanya - Türkiye

22:45 Bulgaristan - Gürcistan

Avrupa DK Elemeler - Grup B

22:45 İsveç - Slovenya

22:45 Kosova - İsviçre

Avrupa DK Elemeler - Grup C

22:45 Belarus - Yunanistan

22:45 İskoçya - Danimarka

Avrupa DK Elemeler - Grup H

22:45 Avusturya - Bosna-Hersek

22:45 Romanya - San Marino

Avrupa DK Elemeler - Grup J

22:45 Belçika - Lihtenştayn

22:45 Galler - K. Makedonya

Asya DK Elemeler - 5. Tur

19:00 Irak - BAE

Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H

19:00 Litvanya U21 - Türkiye U21

22:00 Macaristan U21 - Hırvatistan U21

Avrupa UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3

16:00 Lihtenştayn U19 - Belarus U19

16:00 Yunanistan U19 - Türkiye U19

Dünya Hazırlık Maçları

22:30 Brezilya - Tunus

İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik! İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
İspanya maçı öncesi... A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok!
İspanya maçı öncesi... A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok! A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. İsmail Yüksek ise kart cezası nedeniyle kamptan ayrıldı. Aday kadroya Galatasaray'dan Ahmed Kutucu dahil edildi.