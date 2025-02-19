Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Şubat günü maç programı...
19 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 19 Şubat maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 19 Şubat Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off
20:45 B. Dortmund - Sporting CP
23:00 PSG - Brest
23:00 PSV - Juventus
23:00 Real Madrid - Man. City
İngiltere Premier Lig
22:30 Aston Villa - Liverpool
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu
13:00 Ulsan Hora - S. Taishan
15:00 Shanghai Port - Yokohama M.
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu
13:00 S. Hiroshima - Nam Dinh
15:00 Bangkok Utd - Sydney
19:00 Al Ahli - Al Wehdat
21:00 Al Taawon - Al Wakrah
İngiltere Championship
22:45 Luton Town - Plymouth
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #Manchester City #canlı
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