Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Şubat günü maç programı...

19 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 19 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 19 Şubat Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off

20:45 B. Dortmund - Sporting CP

23:00 PSG - Brest

23:00 PSV - Juventus

23:00 Real Madrid - Man. City

İngiltere Premier Lig

22:30 Aston Villa - Liverpool

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu

13:00 Ulsan Hora - S. Taishan

15:00 Shanghai Port - Yokohama M.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu

13:00 S. Hiroshima - Nam Dinh

15:00 Bangkok Utd - Sydney

19:00 Al Ahli - Al Wehdat

21:00 Al Taawon - Al Wakrah

İngiltere Championship

22:45 Luton Town - Plymouth


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #Manchester City #canlı

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