Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Eylül günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Eylül günü maç programı...

23.09.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Eylül günü maç programı...

23 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 23 Eylül maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 23 Eylül Salı günü maç programı:

TFF 1. Lig

17:00 Boluspor - Ümraniyespor

20:00 Çorum FK - Serik Spor

20:00 Iğdır FK - Hatayspor

İspanya La Liga

20:00 Ath. Bilbao - Girona

20:00 Espanyol - Valencia

22:30 Levante - Real Madrid

22:30 Sevilla - Villarreal

İtalya Kupası - 2. Tur

18:00 Cagliari - Frosinone

19:30 Udinese - Palermo

22:00 Milan - Lecce

İngiltere Lig Kupası - 3. Tur

21:45 Barnsley - Brighton

21:45 Burnley - Cardiff

21:45 Fulham - Cambridge

21:45 Lincoln City - Chelsea

21:45 Wigan Ath. - Wycombe

21:45 Wolverhampton - Everton

21:45 Wrexham - Reading

22:00 Liverpool - Southampton

Portekiz Premier Lig

22:15 Benfica - Rio Ave

Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 32 Turu

18:35 Al Hazem - Neom

18:35 Najma - Damac FC

18:35 Zulfi- Al Fayha

21:30 Al Wehda - Al Ittihad

21:30 Jeddah Club - Al Nassr

Belçika Pro Lig

21:30 Anderlecht - KAA Gent

İlgili Konular: #la liga #TFF 1. Lig #İngiltere Lig Kupası

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir'
Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir' Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü' Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu!
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu! Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.