Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Eylül günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 23 Eylül Salı günü maç programı:
TFF 1. Lig
17:00 Boluspor - Ümraniyespor
20:00 Çorum FK - Serik Spor
20:00 Iğdır FK - Hatayspor
İspanya La Liga
20:00 Ath. Bilbao - Girona
20:00 Espanyol - Valencia
22:30 Levante - Real Madrid
22:30 Sevilla - Villarreal
İtalya Kupası - 2. Tur
18:00 Cagliari - Frosinone
19:30 Udinese - Palermo
22:00 Milan - Lecce
İngiltere Lig Kupası - 3. Tur
21:45 Barnsley - Brighton
21:45 Burnley - Cardiff
21:45 Fulham - Cambridge
21:45 Lincoln City - Chelsea
21:45 Wigan Ath. - Wycombe
21:45 Wolverhampton - Everton
21:45 Wrexham - Reading
22:00 Liverpool - Southampton
Portekiz Premier Lig
22:15 Benfica - Rio Ave
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 32 Turu
18:35 Al Hazem - Neom
18:35 Najma - Damac FC
18:35 Zulfi- Al Fayha
21:30 Al Wehda - Al Ittihad
21:30 Jeddah Club - Al Nassr
Belçika Pro Lig
21:30 Anderlecht - KAA Gent