Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım günü maç programı...
6 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 6 Kasım maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 6 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi
18:30 Beşiktaş - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Club Brugge - Aston Villa
20:45 Shakhtar D. - Young Boys
23:00 Bayern Münih - Benfica
23:00 Feyenoord - Salzburg
23:00 Inter - Arsenal
23:00 Kızılyıldız - Barcelona
23:00 PSG - Atl. Madrid
23:00 Sparta Prag - Brest
23:00 Stuttgart - Atalanta
İngiltere Championship
22:45 Blackburn - Stoke City
22:45 Coventry - Derby County
22:45 Millwall - Leeds United
23:00 Luton Town - Cardiff
23:00 Preston - Sunderland
İspanya Kral Kupası 1. Tur
21:00 Parla Escuela - Valencia
21:00 Xerez - Ceuta
22:00 Ejea - Hercules
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa ligi #beşiktaş #canlı
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