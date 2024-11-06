Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım günü maç programı...

6 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 6 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:17

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 6 Kasım Çarşamba günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Club Brugge - Aston Villa

20:45 Shakhtar D. - Young Boys

23:00 Bayern Münih - Benfica

23:00 Feyenoord - Salzburg

23:00 Inter - Arsenal

23:00 Kızılyıldız - Barcelona

23:00 PSG - Atl. Madrid

23:00 Sparta Prag - Brest

23:00 Stuttgart - Atalanta

İngiltere Championship

22:45 Blackburn - Stoke City

22:45 Coventry - Derby County

22:45 Millwall - Leeds United

23:00 Luton Town - Cardiff

23:00 Preston - Sunderland

İspanya Kral Kupası 1. Tur

21:00 Parla Escuela - Valencia

21:00 Xerez - Ceuta

22:00 Ejea - Hercules


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa ligi #beşiktaş #canlı

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