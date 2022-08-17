Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan Süleyman Rodop'a tepki!

Galatasaray'da eski başkan Burak Elmas'ın kulüpten ayrılmasının yankıları sürüyor. Eski başkan Elmas'ın annesi Saniye Elmas, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gazeteci Süleyman Rodop'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:17
Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan Süleyman Rodop'a tepki!
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Galatasaray Kulübü'nde eski başkan Burak Elmas'ın görevini bırakmasının etkisi devam ediyor.

Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturuyor.

Saniye Elmas, gazeteci Süleyman Rodop'un paylaşımına cevap vererek tepki gösterdi.

Süleyman Rodop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ın dertleri yetmiyormuş gibi, Burak Elmas'ın inanılmaz bir anlaşma ile getirdiği Torrent, "İmajıma zarar geldi" diyerek FIFA'ya başvurdu. Burak Elmas imajını düzeltir herhalde" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Saniye Elmas, "Sen Burak Elmas’ı yiye yiye hala bitiremedin.Bunak bunak konuşma.Seni adam yerine koymadı hala kaldıramıyorsun.Onun hakkında bir daha yazamazsın.Senin için yazılacaklar ağır gelir kaldıramazsın.Amel defterin pislikle dolu" diyerek paylaşıma tepki gösterdi.


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