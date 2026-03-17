Victor Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!

Victor Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!

17.03.2026 15:30:00
Victor Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında gol atarak Burak Yılmaz'ın bir sezonda attığı 8 gollük Türk takımı rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların süper golcüsü Victor Osimhen ise Liverpool karşısında rekor için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı. 

İlgili Haberler

Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı!
Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.
Liverpool efsanesinden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama
Liverpool efsanesinden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool'un eski oyuncularından ve kaptanlarından Jamie Carragher, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında Liverpool'la oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.