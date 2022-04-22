Burak Yılmaz'a dön çağrısı! "Gel yuvanda bırak"
Beşiktaş'ın Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'den sezon sonu ayrılacak olan Burak Yılmaz ile görüştü.
Yeni sezon planlamasına devam eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gündemden düşmüyor. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'de bu sezon 36 maçta 7 gol-5 asistle oynayan, haziran sonunda ise kontratı bitecek 36 yaşındaki golcüyle görüştü.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.
Galatasaray'dan da teklif aldığı belirtilen Burak Yılmaz, henüz net bir yanıt vermedi. Beşiktaş kurmayları, 'Kral' lakaplı yıldıza, başarıya endeksli bir sözleşme teklifi hazırladı. Hedef, gençlerin ağırlıkta olacağı yeni kadroda, Burak Yılmaz kalibresinde bir yıldızla takıma deneyim kazandırmak.
Yönetim, Michy Batshuayi'yi de elde tutmak amacında. Chelsea ile yapılacak görüşmelerde anlaşma formülü aranacak. Siyah-beyazlılar, zorlu sezonda iki yıldız santrforun takımı taşıyacağına inanıyor.
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