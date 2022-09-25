Burnley'li taraftarlardan Wout Weghorst tepkisi!

25 Eylül 2022 Pazar, 14:30

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de, Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst ile ilgili tepkiler devam ediyor. Burnley taraftarları, forvet hattından memnun kalmazken yapılan hamleleri de eleştiriyor.

BURNLEY TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR

Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.

HALİL'İ YETERSİZ GÖRDÜLER

Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu.