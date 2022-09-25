Burnley'li taraftarlardan Wout Weghorst tepkisi!
İngiltere Championship ekibi Burnley'de taraftarlar takımın forvet kararına tepki gösteriyor. İngiliz ekipte Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst'un yerine takıma dahil olan milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun performansının eleştirildiği kaydedildi.
İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de, Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst ile ilgili tepkiler devam ediyor. Burnley taraftarları, forvet hattından memnun kalmazken yapılan hamleleri de eleştiriyor.
BURNLEY TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR
Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.
HALİL'İ YETERSİZ GÖRDÜLER
Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı.
İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI
Halil Dervişoğlu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi