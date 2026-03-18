Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

18.03.2026 15:06:00
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından yapılan kontrollerde Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanarak haftayı 3 puanla tamamlarken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Levent Mercan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendire yapılırken 25 yaşındaki oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan bu sezon 25 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 5 asistle oynadı.

Dorgeles Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı farklı devirdi!
Dorgeles Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı farklı devirdi! Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin hat-trick yaptığı maçta Gaziantep FK'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı!
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Arsavev ile 1-1 berabere kaldı.
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk!
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk! Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü kaydetti.