Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanarak haftayı 3 puanla tamamlarken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Levent Mercan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendire yapılırken 25 yaşındaki oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.
Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan bu sezon 25 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 5 asistle oynadı.