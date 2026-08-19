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Bursaspor taraftarından gövde gösterisi: 9 maçın toplamını geçti!

Bursaspor taraftarından gövde gösterisi: 9 maçın toplamını geçti!

19.08.2026 17:55:00
Güncellenme:
DHA
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Bursaspor taraftarından gövde gösterisi: 9 maçın toplamını geçti!

Bursaspor'un TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında oynadığı Iğdır FK mücadelesi, seyirci sayısında ligdeki diğer 9 karşılaşmanın toplamından daha yüksek rakama ulaştı.
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TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında oynanan Bursaspor - Iğdır FK maçında tribünleri dolduran 40 bin 850 taraftar, haftanın diğer karşılaşmalarındaki toplam seyirci sayısını geride bıraktı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı statta 40 bin 850 biletli seyirci takip etti.

Bu sayı, ligde aynı hafta oynanan diğer 9 maçın toplam seyirci sayısı olan 30 bin 711’in üzerine çıktı. TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında toplam 10 maçta 71 bin 561 taraftar tribünlere gelirken, bu rakamın yüzde 57’sini tek başına Bursaspor taraftarı oluşturdu.

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9 MAÇIN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA

Haftanın diğer karşılaşmalarında Kayserispor - Sivasspor maçını 15 bin 619, Batman Petrolspor - Boluspor maçını 8 bin 486, Manisa FK - Vanspor FK mücadelesini ise 3 bin 557 kişi izledi. Diğer müsabakalarda ise seyirci sayıları daha düşük seviyelerde kaldı.

Bursaspor tribünlerinin ulaştığı bu rakam, haftanın geri kalan maçlarının toplam seyircisinin yaklaşık yüzde 33 üzerinde gerçekleşti.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Bursaspor #taraftar

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