Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı
Leicester City ile bu sezon pek forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün İspanyol devi Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Leicester ile bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam edecek.
Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, 26 yaşındaki savunmacı ile ön sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü
TRANSFER İÇİN İSTEKLİ
İspanyol devinin teknik direktörü Diego Simeone'nin Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda takımda görmek istediği belirtilirken Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo'nun da bu transfer için oldukça istekli olduğu aktarıldı.
Leicester City 2018 sezonunda Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga ekibi Freiburg'dan 21 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Et pişirirken tencereye 1 kaşık eklenmeli
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu