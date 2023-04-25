Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:13

Güncelleme: 25.04.2023 - 17:13

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Leicester ile bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam edecek.

Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, 26 yaşındaki savunmacı ile ön sözleşme imzaladı.

Çağlar Söyüncü

TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

İspanyol devinin teknik direktörü Diego Simeone'nin Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda takımda görmek istediği belirtilirken Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo'nun da bu transfer için oldukça istekli olduğu aktarıldı.

Leicester City 2018 sezonunda Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga ekibi Freiburg'dan 21 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı.