Cagliari'den Joao Pedro açıklaması
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Brezilyalı futbolcu Joao Pedro için açıklama geldi. Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani, transfere dair görüşlerini bildirdi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için görüşmeler devam ederken, Cagliari cephesinden açıklama geldi.
30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması ve Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
CAGLIARI'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Görüşmelerin devam ettiği sırada Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani açıklama yaptı ve "Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
TRANSFERDE BRANCO FAKTÖRÜ
Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlanması halinde İstanbul'da olması bekleniyor. Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu.
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