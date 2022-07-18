Cagliari'den Joao Pedro açıklaması

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:20

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için görüşmeler devam ederken, Cagliari cephesinden açıklama geldi.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması ve Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

CAGLIARI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmelerin devam ettiği sırada Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani açıklama yaptı ve "Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE BRANCO FAKTÖRÜ

Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlanması halinde İstanbul'da olması bekleniyor. Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu.