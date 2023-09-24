CANLI: Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:24

Güncelleme: 24.09.2023 - 21:43

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

11'LER

Alanyaspor

Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.

Fenerbahçe

Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko

CANLI ANLATIM | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

80' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Augusto giren oyuncu Anderson.

78' Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Tadic, Dzeko ve Osayi-Samuel giren oyuncular Kent, Batshuayi ve Oosterwolde.

75' Fenerbahçe'de Tadic sarı kart gördü.

73' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Novais girem oyuncu değişikliği Haderjgonaj.

68' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Carlos Eduardo giren oyuncu Oğuz Aydın.

65' Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.

59' Fenerbahçe taç atışı kullanmak isterken topu vermeyen Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü ve tribüne yollandı.

58' Fenerbahçe gole yine yaklaştı sol kanatta Fred'in pasında Szymanski'nin şutu yandan auta çıktı.

56' Fenerbahçe gole yaklaştı Fred'in kullandığı serbest vuruşta Dzeko'nun kafası direğin yanından auta çıktı.

55' Edin Dezko yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi. Fenerbahçe serbest vuruş kullancak.

54' Alanyaspor sağ kanattan etkili geldi Loide Augusto'nun ortası direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

50' Alanyaspor sol kanattan etkili geldi. Novais'in ortası kaleci Livakovic'te kaldı.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası önünden Fred'in vuruşunu kaleci Yusuf çıkardı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakika eklendi.

45' VAR kontrolü sona erdi gol geçerli. Alanyaspor oyunu tekrardan başlattı.

45' VAR incelemesi devam ediyor oyun henüz başlamadı.

43' GOL | Fenerbahçe sol kanattan geldi. Dzeko'nun pasında İrfan Can net bir vuruşla ağlara yolladı.

41' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel kendisini yere bıraktı oyun durdu.

40' Alanyaspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Livakovic son anda uzandı ve golü engelledi.

34' Bir sarı kartta İrfan Can gördü. Yusuf Özdemir'e yaptığı müdahalenin ardından İrfan Can sarı kart gördü.

33' Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan sarı kart gördü.

29' Fenerbahçe etkili geldi. Edin Dzeko sağ kanattan sert bir pas attı ancak Fred topa dokunamadı.

27' Fenerbahçe gole yaklaştı. Edin Dzeko'nun şutunda kaleci Yusuf Karagöz topu ayağıyla çıkardı.

21' Edin Dzeko, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

16' Fenerbahçe etkili geldi. Szymanski ceza sahası yayından çektiği şut az farkla dışarı çıktı hakem korner dedi.

13' Fenerbahçe penaltı bekledi hakem devam dedi. Szymanski yerde kaldı hakem pozisyonu devam ettirdi.

12' Alanyaspor gole yaklaştı Carlos Eduardo'nın golü savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

10' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Ferdi'nin çevirdiği topta Edin Dzeko net pozisyonda topu kalecinin üstüne vurdu.

5' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in şutu savunmadan geri döndü.

1' Maçın ilk düdüğü çaldı. Maça Fenerbahçe başladı.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Öte yandan Miha Zajc, Serdar Aziz ve Joshua King'in de İsmail Kartal'ın kararı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.