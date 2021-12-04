CANLI ANLATIM | Galatasaray - Altay (19.00)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşıyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Mostafa, Berkan, Nelsson, Marcao, Halil, Feghouli
Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Altay'ı konuk ediyor.
Nef Stadı'nda yapılan müsabaka saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor, VAR'da ise Bahattin Şimşek görev alıyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.
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