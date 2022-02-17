CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Slavia Prag (20.45)

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:23

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde son olarak Süper Lig 'de Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da da kazanarak moral depolamak istiyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabaka EXXEN dijital platformundan canlı yayımlanacak.

SLAVIA PRAG'DA SON DURUM

Çekya temsilcisi Slavia Prag, 21. haftası geride kalan Çekya Ligi'nde Victoria Plzen ile birlikte 51 puanla zirveyi paylaşıyor. Çekya ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord, Union Berlin ve M.Haifa'nın yer aldığı gruptan 8 puanla ikinci sırada çıkmıştı.

RÖVANŞ 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes,Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor