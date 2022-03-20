CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Galatasaray (16.00)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. 16.00'da başlayacak maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı
GAZİANTEP FK İLE 6. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 6. kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Ángelo Sagal, Doğan, Recep, Maxim, João Figueiredo, Muhammet.
Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Gomis.
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