CANLI YAYIN: Alanyaspor 1-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 27. hafta mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Alanyaspor 1-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 27. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:39

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

Canlı | Alanyaspor 1-0 Galatasaray

23' GOL | Vilhena, Alanyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.

11' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cordova'nın kafa vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

7' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper, arka direğe doğru ortayı yaptı. Osimhen, topu kafayla Sara'ya indirdi. Sara, topu müsait pozisyondaki Frankowski'ye çıkarttı, Frankowski'nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


Etiketler: #galatasaray #Alanyaspor #süper lig #canlı

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