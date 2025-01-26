CANLI YAYIN: Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig 21. hafta maçı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochira göre yapıyor.
Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstleniyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, van de Streek, Samudio, Djenepo.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Chamberlain, Semih.
CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-0 Beşiktaş
5' Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Moussa Djenepo'nun ortasını Emirhan karşıladı.
3' Sol kanatta Güray Vural'ın yaptığı ortada top Sam Larsson ile buluşsa da vuruş zayıf. Topu Mert Günok kontrol ediyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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