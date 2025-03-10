CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 27. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 27. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:39

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski.

Canlı | Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


Etiketler: #beşiktaş #gaziantep fk #süper lig #canlı

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