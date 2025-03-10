CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 27. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski.
Canlı | Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Etiketler: #beşiktaş #gaziantep fk #süper lig #canlı
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