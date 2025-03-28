CANLI YAYIN: Bodrum FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig 29. hafta

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Bodrum FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig 29. hafta
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:30

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşıyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturuyor. 

11'LER

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan, En-Nesyri, Talisca

CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Fenerbahçe

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig

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