CANLI YAYIN: Bodrum FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig 29. hafta
Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşıyor.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturuyor.
11'LER
Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan, En-Nesyri, Talisca
CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Fenerbahçe
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Etiketler: #fenerbahçe #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig
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