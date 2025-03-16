CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji
Canlı | Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.
36' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından dışarı gitti.
28' Kullanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunması ön direkte topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.
27' Oğuz Aydın'ın yaptığı ön alan presi Fenerbahçe'ye köşe vuruşu kazandırdı. Sarı Lacivertliler sağ kanattan korner atışı kullanacak.
18' Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası Kostic için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
12' SARI KART | Samsunspor'da Celil Yüksel, orta alanın sağında Djiku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
9' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Zeki araya girerek topu taca gönderdi.
4' SARI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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