CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:45'te başlayan derbiye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 19:48

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Alman hakem Pascal Müller oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Galatasaray: Günay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Kaan, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

5' Lemina'nın Fred'e yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

4' Lemina'nın Çağlar'a yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Türkiye Kupası #canlı

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