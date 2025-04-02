CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:45'te başlayan derbiye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Alman hakem Pascal Müller oturuyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En Nesyri
Galatasaray: Günay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Kaan, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen
Canlı | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
5' Lemina'nın Fred'e yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
4' Lemina'nın Çağlar'a yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Türkiye Kupası #canlı
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