CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-1 Göztepe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 21. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad görev yapıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Djiku, Çağlar, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Göztepe: Lis, Koray, Lasse, Heliton, Bokele, Miroshi, Djalma, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.
Canlı | Fenerbahçe 0-1 Göztepe
26' Amrabat, ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi ancak top penaltı noktasında yükseldi. Romulo, hava topunda meşin yuvarlağa kafayla dokunuşunu yaptı ve top penaltı noktasının solunda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
25' GOL | Juan, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.
22' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci İrfan Can topa sahip oldu. İrfan oyunu hemen başlatmak istedi ancak Miroshi, topa ayak koydu. Pozisyonun ardından Miroshi sarı kart gördü.
21' Juan'ın sol kanattan ceza sahasına sert gönderdiği topta Çağlar topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
19' Szymanski, rakip yarı alanın solunda Nielsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.
17' Fred, rakip ceza sahasının sağında Dennis'e faul yaptı.
16' Miroshi, ceza sahasının solundan kale sahasına yerden çevirdi. Tijanic'in sol ayağıyla yere düşmesine rağmen yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.
11' Tijanic, Fenerbahçe yarı alanında Amrabat'a faul yaptı.
10' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının üst üste solundan taç atışı kullandı.
8' Göztepe, ön alanda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor..
6' Miroshi, orta alanın solunda Dzeko'ya faul yaptı.
5' Dennis'i sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Sebastian Szymanski karşıladı.
4' Fenerbahçe, Göztepe yarı alanının sağ tarafından üst üste taç atışları kullandı.
2' Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, topu karşıladı.
1' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının solundan ceza sahasına uzun bir taç atışı kullandı. Savunmada Djiku, topu dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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