CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. hafta mücadelesi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:34

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji


Etiketler: #fenerbahçe #samsunspor #süper lig #canlı

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!
Cenk Tosun'un olası ayrılığının ardından... Fenerbahçe'den genç forvete kanca!

Cenk Tosun'un olası ayrılığının ardından... Fenerbahçe'den genç forvete kanca!
Şampiyonluk maçlarını açıkladı: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Şampiyonluk maçlarını açıkladı: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler