CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.
Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.
Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji
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