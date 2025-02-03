CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 22. haftası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise İtalyan Fabio Maresca oturuyor.
Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor.
11'LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.
CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-1 Galatasaray
34' TEHLİKELİ ATAK! Szalai'nin çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortayı Osimhen indirdi ve Ahmed Kutucu'nun şutunda defans araya girdi. Ardından kapılan topta Mertens'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Burak Bozan kurtardı.
32' Sorescu'nun Szalai'ye yaptığı müdahale faul. Sorescu sarı kart gördü.
31' Gaziantep FK'da zorunlu değişiklik: Cyril Mandouki yerine Salem M'Bakata oyunda.
30' Baskıyla topu kazanan Gaziantep FK'da Mustafa Eskihellaç'ın şutu, savunmaya çarptı ve kaleci Muslera'da kaldı.
27' Köşe vuruşu öncesi yaptığı hareket nedeniyle Viana sarı kart gördü.
25' Atağın devamında kontraya çıkan Galatasaray'da Sallai'ye müdahale geldi ve faul kararı çıktı. Gaziantep FK'da Lungoyi sarı kart gördü.
23' TEHLİKELİ ATAK! Kacper Kozlowski'nin sağ kanattan yaptığ ıortayı Muslera sektirdi. Ardından DAvinson'un eline çarpan topta Gaziantep FK oyuncuları penaltı bekliyor.
20' TEHLİKELİ ATAK! Gaziantep FK'nın top kaybında gelişen Galatasaray hücumunda topu kapan Torreira, topu Jelert'e verdi. İçeriye sokulan Jelert, sol kanattaki Sallai'ye verdi. Sallai'nin sol ayakla çektiği şut kaleci Burak'ta kaldı.
17' TEHLİKELİ ATAK! Defansın arkasına atılan topta Muslera çıktı fakat topu uzaklaştıramadı. Kozlowski'nin uzaktan şutunda top üstten auta gitti.
12' Sağ kanatta topla buluşan Sorescu, Abdülkerim ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam 'devam' dedi.
11' Sara'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası dışından çektiği şut, farklı şekilde dışarıya gitti.
8' TEHLİKELİ ATAK! Sorescu'nun sağ kanattan yerden yaptığı orta, ters bir vuruşla dışarıya çıktı. Gaziantep FK köşe vuruşu kullanacak.
5' GOL | Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi.
4' Abdülkerim'in sol kanattan yaptığı orta sağ kanada açıldı. Jelert'in içeri çevirdiği topta Gaziantep FK savunmasının müdahalesiyle top kornere çıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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