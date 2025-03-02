CANLI YAYIN: Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 26. haftası

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:03

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:05

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen.

OKAN BURUK TAKIMININ BAŞINDA OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

YUNUS AKGÜN CEZALI

Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu sezon 32 resmi müsabakada 11 kez fileleri havalandıran milli yıldız, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Yunus'tan Kasımpaşa maçında yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

İKİ FUTBOLCU SAKAT

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak.

"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, mücadelede de forma giyemeyecek.