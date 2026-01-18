Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Kocaelispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

18.01.2026 16:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER 

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur, Agyei, Rivas, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor:  Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

 

İlgili Konular: #trabzonspor #Kocaelispor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!
Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif! Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Felipe Augusto'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia edildi.
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.
Kocaelispor maçı öncesi Trabzonspor'dan Sikan kararı!
Kocaelispor maçı öncesi Trabzonspor'dan Sikan kararı! Trabzonspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımda, Anderlecht'e transferi gündemde olan Danylo Sikan kadroda yer almadı.