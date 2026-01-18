CANLI YAYIN: Kocaelispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur, Agyei, Rivas, Churlinov, Petkovic.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.