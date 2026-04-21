CANLI YAYIN: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Türkiye Kupası Çeyrek Final

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Ozan Ergün'ün yönettiği 90 dakikada Murat Altan ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.

Canlı | Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

6' Levent Mercan'ın serbest vuruşta kestiği ortaya Skriniar kafa ile vurdu ama kaleci Bahadır topu kontrol etmeyi başardı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.