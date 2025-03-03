CANLI YAYIN: Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM 2024-2025 Trendyol Süper Lig 26. hafta

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM 2024-2025 Trendyol Süper Lig 26. hafta
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:10

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Sikan, Banza.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlık nedeniyle 5 oyuncunun TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını belirtti.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağını hatırlatarak, "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonunun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşir, futbolcuların tedavilerine sağlık ekiplerince başlandığını kaydetti.


Etiketler: #trabzonspor #konyaspor #Trendyol Süper Lig

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