CANLI YAYIN: Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi

14.03.2026 19:03:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geliyor. 

Papara Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. VAR koltuğunda ise Eren Özyemişcioğlu oturauyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Çaykur Rizespor 

5' Ozan Tufan'ın sağ kanattan yüksek ortasına arka direkte boş kalan Onuachu kafayı vurdu, kale ağzındaki karambolde Rizespor savunması topu kornere göndermeyi başardı.

3' Trabzonspor savunması tehlikeli bölgede top kaybı yaptı, sol kanattan ceza sahasına etkili orta geldi, Halil Dervişoğlu bomboş pozisyonda kafayı vurdu ama topu ağlara gönderemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Arseniy Batagov için sakatlık açıklaması!
Trabzonspor'dan Arseniy Batagov için sakatlık açıklaması! Trabzonspor, Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpler talep etti... Trabzonspor - Çaykur Rizespor derbisinin saati değişti!
Kulüpler talep etti... Trabzonspor - Çaykur Rizespor derbisinin saati değişti! Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının saati değişti.
Kadın futbolunda Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi!
Kadın futbolunda Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi! Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.