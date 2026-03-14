CANLI YAYIN: Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. VAR koltuğunda ise Eren Özyemişcioğlu oturauyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Çaykur Rizespor

5' Ozan Tufan'ın sağ kanattan yüksek ortasına arka direkte boş kalan Onuachu kafayı vurdu, kale ağzındaki karambolde Rizespor savunması topu kornere göndermeyi başardı.

3' Trabzonspor savunması tehlikeli bölgede top kaybı yaptı, sol kanattan ceza sahasına etkili orta geldi, Halil Dervişoğlu bomboş pozisyonda kafayı vurdu ama topu ağlara gönderemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.