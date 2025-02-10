CANLI YAYIN: Trabzonspor - Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 23. hafta mücadelesi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanıyor. Trabzonspor - Eyüpspor maçında VAR hakemi olarak Macar Tamas Bognar görev yapıyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Eyüpspor
12' Lundstram, rakip ceza yayının solunda topu Eyüpspor savunmasının pas hatası sonrasında önüne aldı. Bekletmeden ceza sahasına yerden gönderdi ancak Umut Meraş topa sahip olarak meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
6' PENALTI KAÇTI | Mame Thiam sağ ayak içiyle Uğurcan'ın sağına doğru penaltı atışını yaptı ancak meşin yuvarlak yan direkten dönerek Trabzonsporlu oyuncularda kaldı.
5' PENALTI! Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
4' Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründen Ruben Vezo'nun Banza ile girdiği ikili mücadeleyi izliyor.
3' Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda Banza ile Vezo mücadelesinde Vezo yerde kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Haberleri
- Frankowski, İstanbul'a geldi!
- Trabzon'da penaltı kaçtı!
- Beşiktaş, Keny Arroyo'nun lisansını çıkarttı!
- Alvyn Sanches kimdir?
- Mamadou Sangare kimdir?
- Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
- Elan Ricardo kimdir?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Yasin Özcan, Premier Lig ekibine transfer oldu!
- 'Beşiktaş'ı seçtim çünkü...'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Kartalkaya dosyasından gelen koku
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Ehliyetler için yeni karar...
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt