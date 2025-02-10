CANLI YAYIN: Trabzonspor - Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 23. hafta mücadelesi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:07

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanıyor. Trabzonspor - Eyüpspor maçında VAR hakemi olarak Macar Tamas Bognar görev yapıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın  Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Eyüpspor

12' Lundstram, rakip ceza yayının solunda topu Eyüpspor savunmasının pas hatası sonrasında önüne aldı. Bekletmeden ceza sahasına yerden gönderdi ancak Umut Meraş topa sahip olarak meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

6' PENALTI KAÇTI | Mame Thiam sağ ayak içiyle Uğurcan'ın sağına doğru penaltı atışını yaptı ancak meşin yuvarlak yan direkten dönerek Trabzonsporlu oyuncularda kaldı.

5' PENALTI! Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

4' Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründen Ruben Vezo'nun Banza ile girdiği ikili mücadeleyi izliyor.

3' Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda Banza ile Vezo mücadelesinde Vezo yerde kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

 


Etiketler: #trabzonspor #eyüpspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor şaşırtıyor

Trabzonspor şaşırtıyor
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini açıkladı

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini açıkladı
Trabzonspor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler