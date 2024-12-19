Canlı yayına davet etmişti: Dursun Özbek'ten Ali Koç'un çağrısına yanıt!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın çağrısına yanıt verdi.
Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine dair açıklamalar yaptı. Özbek katıldığı bir organizasyonda Koç'a verdiği yanıtı açıkladı.
Oda Tv'nin haberine göre; Dursun Özbek, katıldığı kongrede Ali Koç'un teklifini şartlı onaylarken ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım."
Canlı yayında konuşulacaklara da değinen Özbek, "Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım" ifadelerini kullandı.
Özbek, Ali Koç'un bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
Etiketler: #dursun özbek #Ali Koç #fenerbahçe #galatasaray
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