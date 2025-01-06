ÇBK Mersin'de sürpriz ayrılık!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol Lapena ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet alan Mersin ekibi, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.
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