ÇBK Mersin'den Avrupa'da 3'te 3!

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague 2. tur 3. maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibini 73-53 yendi.

ÇBK Mersin'den Avrupa'da 3'te 3!
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:10

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague 2. tur 3. maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibini 73-53 yendi.

François Mitterrand Salonu'nda oynanan E Grubu müsabakasının ilk çeyreğini 13-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, ikinci periyotta farkı çift haneye çıkararak soyunma odasına 38-27 üstün gitti.

Final periyoduna 56-41 önde giren ÇBK Mersin, parkeden 73-53 galip ayrıldı ve ikinci turda 3'te 3 yaptı.

EuroLeague'de yoluna "namağlup" devam eden ÇBK Mersin, ilk turdaki 6 karşılaşmayı da kazanmıştı.


Etiketler: #ÇBK Mersin #Basket Landes #FIBA Kadınlar Euroleague

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