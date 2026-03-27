Çekya'dan geri dönüş: Penaltılarla Dünya Kupası play-off finaline çıktı!

Çekya'dan geri dönüş: Penaltılarla Dünya Kupası play-off finaline çıktı!

27.03.2026 01:47:00
Çekya'dan geri dönüş: Penaltılarla Dünya Kupası play-off finaline çıktı!

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı İrlanda'yı penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Çekya ile İrlanda karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 2-2 berabere bitti.

Çekya penaltılara giden mücadelede 4-3 galip geldi.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Çekya'nın gollerini 27. dakikada Patrik Schick ve 86. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.

İrlanda'nın gollerini 19. dakikada Troy Parrot ve 23. dakikada Matej Kovar kendi kalesine attı.

FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Çekya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Danimarka ile 31 Mart Salı günü karşılaşacak.

Gabriel Sara bir ilki yaşadı: Fransa, Brezilya'yı devirdi! Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.
Danimarka güle oynaya Dünya Kupası play-off finaline yükseldi! Danimarka, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Viktor Gyökeres hat-trick yaptı: İsveç Dünya Kupası play-off finaline çıktı! İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.