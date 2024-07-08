Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu: Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı?

Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmadığı görülen video için açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:56
Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu: Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı?
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Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'a, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından dolaştığı video ile ilgili "Bilinçli bir şey miydi, ne oldu o anda?" sorusu soruldu.

"BEN ÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPMAM"

Konu ile ilgili açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Hayır, bilinçli bir şey değildi. Benim ondan bir dakika önce zaten başkan ile bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye." ifadelerini kullandı. 

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Cenk Tosun, geleceği için gelen sorunun ardından, "Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.


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