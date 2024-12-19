Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. haftasında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 12:05
Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor.

Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Ferdinand Feldhofer'in ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Istvan Vad'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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