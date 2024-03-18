Cevad Prekazi'den Süper Lig açıklaması: 'Galatasaray'ın rakibi hakemler'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:01

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:01

Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi, GSTV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçını değerlendiren efsane isim, hakem kararlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prekazi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kasımpaşa maçını izlemek istedim ve havaalanından direkt stada gittim. İyi bir maç izlemesem de önemli olan 3 puanı alıp liderliğe devam etmekti."

Cevad Prekazi

"BU MAÇI TEKRAR İZLEYİN"



"Ben istatistiklere bakmam. en önemlisi sahaya çıkıp maçı oynamak. Sen büyük bir camiasın ve şampiyonluk yolunda her zaman gitmen gerekiyor. Bazı maçlarda kötü de oynasa kazanıyor. Fenerbahçe de arkasında hemen takip ediyor Galatasaray'ı. Futbolda işler belli olmaz. Her şeye rağmen iyi mücadele etmen lazım. Dün çok iyi oynamadık ama kazandık. En önemlisi inanmak. Kasımpaşa maçında fazla inanan bir takım göremedik ama kazandık."

"Ligde milli ara olması iyi. Bu maçı tekrar izlemeleri lazım antrenör ve futbolcuların. Takımı çok iyi göremedim. 1-2 futbolcu dışında takım iyi değildi. Kalecimiz kötüydü, iki stoper de aynı şekilde. Özellikle sol stoper. Nasıl sol stoper oynuyor anlamadım. Derrick Köhn çok iyi bir oyuncu. İyi futbolcu olduğunu belli ediyor."

"GALATASARAY'IN RAKİBİ HAKEMLER"



"Bir Icardi var sahada. Onu çok az kullanıyoruz. Onunla neden daha fazla oynamıyorlar, nasıl görmüyorlar bilmiyorum. Penaltı kaçırması önemli değil. Icardi'yi izlemek büyük zevk çünkü kafayla oynuyor. Şampiyonluk modu onun için her zaman açık. İyi top gitmediği zaman onun da siniri bozuluyor. Bütün takım Icardi için çalışmak zorunda. Onu beslemeniz lazım. Kerem Aktürkoğlu hiç iyi değildi. Ben olsam 20. dakikada çıkarırdım."

"Her maçı izliyorum. Şampiyonluk Galatasaray'ın elinde değil. Bunu bütün taraftarlar bilmeli. Bizi kim kovalıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin son 2 maçına bakın. Hakemler galibiyeti Fenerbahçe'ye veriyor. Fenerbahçe, kazansın diye neler yaptı Pendikspor maçında. Penaltı dışarıdaydı, kırmızı kartlar gösterildi..."

"YABANCI HAKEM OLSUN"

"Galatasaray'ın şu anda zor bir deplasmanı yok. Futbolda her şey olabilir. Galatasaray'ın en büyük problemi hakemler olacak. Fenerbahçe yabancı hakem istiyor. Tamam yabancı olsun hakem. Gerçekten yorumsuz!"