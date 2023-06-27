Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'e 100 milyon Euro'luk dev teklif!
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'e iki yıllık toplam 100 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
Bu sezon İngiltere Premier Lig'i ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de, Riyad Mahrez takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Takımda aldığı süreden memnun olmayan Riyad Mahrez'e, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'nin sözleşme önerdiği iddia edildi.
Riyad Mahrez
SENELİK 50 MİLYON EURO
Mail Sport'un haberine göre Manchester City'den ayrılmak isteyen Riyad Mahrez'e, Al-Ahli yüksek bir maaş teklif etti. Suudi Arabistan ekibinin Cezayirli yıldıza senelik 50 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
Riyad Mahrez teklifi kabul ederse Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante'den sonra en fazla maaş kazanan oyuncu olacak.
47 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Manchester City formasıyla 47 resmi maça çıkan Riyad Mahrez bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 13'de asist katkısı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- Yeni dönemin şifreleri
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Reuters: Savcılar, Bilal Erdoğan şikayetini inceliyor
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı
- İzmir'de deprem!