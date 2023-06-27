Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'e 100 milyon Euro'luk dev teklif!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 00:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 00:00

Bu sezon İngiltere Premier Lig'i ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de, Riyad Mahrez takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Takımda aldığı süreden memnun olmayan Riyad Mahrez'e, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'nin sözleşme önerdiği iddia edildi.

Riyad Mahrez

SENELİK 50 MİLYON EURO

Mail Sport'un haberine göre Manchester City'den ayrılmak isteyen Riyad Mahrez'e, Al-Ahli yüksek bir maaş teklif etti. Suudi Arabistan ekibinin Cezayirli yıldıza senelik 50 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Riyad Mahrez teklifi kabul ederse Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante'den sonra en fazla maaş kazanan oyuncu olacak.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 47 resmi maça çıkan Riyad Mahrez bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 13'de asist katkısı sağladı.