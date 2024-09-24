Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Barrow ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Stephen Clemence'in ekibi Barrow ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BARROW MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
CHELSEA - BARROW MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Oliver Langford'un yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
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