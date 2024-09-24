Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Barrow ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 14:34
Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.

Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Stephen Clemence'in ekibi Barrow ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - BARROW MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Chelsea - Barrow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - BARROW MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Oliver Langford'un yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

chelsea İngiltere Lig Kupası barrow

En Çok Okunan Haberler