Ciro Immobile durdurulamıyor: 6 maçta tam 7 gol!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan oyuncusu Ciro Immobile, 6 resmi maçta 7. golünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 23:27
Ciro Immobile durdurulamıyor: 6 maçta tam 7 gol!
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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor.

Immobile, Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü Sivasspor filelerine gönderdi. İtalyan golcü, 27. dakikada penaltıdan attığı golle takımını Sivasspor önünde 1-0 öne geçirdi.

6 MAÇTA 7 GOL

Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu.


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