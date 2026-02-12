Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cooper Woods 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşadı!

12.02.2026 19:59:00
AA
Avustralyalı sporcu Cooper Woods, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde Avustralyalı Cooper Woods, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde serbest stil kayak erkekler moguls finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

İLK OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Finalde 83,71 puan toplayan Cooper Woods, altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Woods, Avustralya'ya oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milano-Cortina'daki oyunlara son şampiyon ünvanıyla gelen Kanadalı Mikael Kingsbury, müsabakayı rakibiyle aynı puanda tamamlasa da dönüş puanlarında 0,7 puan geride kalarak gümüş madalyayla yetindi. Kingsbury, moguls kategorisinde 4. olimpiyat madalyasını aldı.

Japon Ikuma Horishima ise 83,44 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

